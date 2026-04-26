غدا.. محاكمة المتهم بحادث إطلاق النار على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

أعلنت المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو بأن الشخص الذي اندفع نحو حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، يواجه اتهامات أولية تتعلق بحيازة سلاح ناري والاعتداء وأنه سيحال إلى المحكمة الفيدرالية غدا / الاثنين /.

وأوضحت بيرو - خلال مؤتمر صحفي - أن المشتبه به يواجه اتهامات أولية تتعلق باستخدام سلاح ناري أثناء جريمة عنف والاعتداء على ضابط شرطة بسلاح خطير، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه المزيد من التهم "بناء على المعلومات التي نتوصل إليها في ظل هذه الظروف المتغيرة باستمرار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس قد تم إجلائهما مساء أمس / السبت / من حفل جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن عقب إطلاق نار تسبب في حالة ذعر واسعة بين الحضور.

ولم يصب الرئيس الأمريكي ونائبه جيه دي فانس بأي إصابات ظاهرة جراء الحادث فيما قامت الشرطة بالقبض على المتهم.