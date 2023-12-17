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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو| حظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023.. لا تتراجع خطوة للوراء

برج الدلو
برج الدلو

يتميز مواليد برج الدلو بالطيبة واللطف والقدرة على التحكم في الإنفاق المالي بشكل كبير وهم الأشخاص المولدون خلال الفترة (20 يناير – 18 فبراير).

نستعرض لكم توقعات برج الدلو حظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.


توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأحد17ديسمبر 2023:

إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكتسباتك، عليك أن تكون أكثر جدية مما سبق، فهذا أفضل. عليك أن تواجه الواقع كما هو، فالحقيقة غالبا ما تكون ممرا إلزاميا يجب أن نخوضه. لا تترك الإحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، فالتفاؤل سيكون هو الحل المناسب لكل الأمور العالقة.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

حاول أن تحقق التوازن بين حياتك المهنية والاجتماعية حتى تشعر بالنجاح والتفوق فى عملك، ولا تهدر وقتك فى أشياء غير مفيدة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

عبر عن حبك طوال الوقت لشريك حياتك، ولا تتردد فى إرسال الهدايا له حتى يشعر باهتمامك وحبك، ما يساعد على تقوية العلاقة بينكما.

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حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحي

مارس التمارين الرياضية المناسبة لك حتى تشعر بالحيوية والنشاط، وتحصل على جسم رياضى رشيق، كما كنت تتمنى طوال الوقت.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يجب على مولود برج الدلو خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى ممارسته للتمارين الرياضية، حتى يحصل على جسم رياضى متناسق كما كان يحلم طوال الوقت.

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