المخترع الصغير.. «مروان» يبتكر جهازاً لتنقية الهواء من الملوثات في كفر الشيخ|صور

تحظى محافظة كفر الشيخ، بالعديد من المواهب الشبابية الناشئة، خاصة في مجال الإبتكارات العلمية، ومن بين هذه المواهب، مروان السيد، الطالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة شعبانة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بيلا التعليمية.

ويشارك الطالب مروان السيد، خلال أيام في معرض للابتكارات العلمية في كفر الشيخ، تحت إشراف مديرية التربية والتعليم، بجهاز ابتكره لتنقية الهواء من الملوثات بما يساهم في تحسين البيئة ويقضي على تلوث الجو.

يقول مروان السيد لـ«صدى البلد»، إن الجهاز المبتكر يهدف إلى التخلص من ثاني أكسيد الكربون ومن الدخان المتصاعد من المصانع، مثل مصانع الطوب وبعض المصانع التي ينتج عنها الدخان الكثيف في الجو وتؤدي إلى تلوث البيئة.

ويضيف مروان، قائلاً: إن هذا الابتكار يتكون من حجرة من الكرتون وبها ثقب في أعلاها مع وضع ماسورة أعلى الكرتونة، مع غلق الماسورة بطبقة أعلى من الماسورة وتخرج من هذه الطبقة خرطوم متصل بمضخة تعمل المضخة على سحب الدخان من فوهة المصنع يوجد به ماء وتسحب المضخة الماء والدخان معاً لإجراء خلط الدخان بالماء ويعاد تكراره للتخلص من الدخان.

وتابع: يأتي بعد ذالك مرحلة تنقية الماء ويوضع هذا الماء الملوث بالدخان بخزان يعمل على تنقية الدخان من الماء ومعهم جهاز «فلوفلميتر هوفمن» يفصل مكونات الماء من الدخان وبعد ذلك يتم رحلة التكثيف ويتساقط إلى الأرض بدلاً من صعوده في طبقات الجو.

المخترع الصغير مروان السيد