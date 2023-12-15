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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. وزيرا النقل والاتصالات يفتتحان مشروعات تنموية في كفر الشيخ

وزيرا الاتصالات والنقل
وزيرا الاتصالات والنقل

يزور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غداً، السبت، محافظة كفر الشيخ؛ لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية.

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ويستقبل الوزيرين، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.


وتتضمن زيارة وزيري النقل وتكنولوجيا المعلومات، افتتاح مركز الخدمات البريدية المطور بمدينة كفر الشيخ، وتفقد أعمال تطوير مركز الإبداع الرقمي.

كما تشمل الزيارة تفقد أعمال شارع ناجي شتلة، ومحطة السكة الحديدية، أعمال كوبري سخا العلوي، فضلاً عن تفقد محور «كفر الشيخ - دسوق الجديد».

ومن المقرر أن يتفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، رافد بلطيم ثم الطريق الساحلي الدولي حتى حدود محافظة الدقهلية.

أعضاء مجلسى النواب والشيوخ إتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الطريق الساحلي الدولي الطريق الساحلي دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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