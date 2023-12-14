14 سيارة إطفاء تشارك في إخماد حريق معرض الملابس بكفر الشيخ.. صور

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، انتهاء أعمال إخماد الحريق الذي نشب في معرض الملابس، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجرى الدفع بـ 14 سيارة إطفاء إلى مكان الحريق، ونجحت في السيطرة على ألسنة اللهب المشتعلة وإخمادها، وإتمام عملية التبريد، دون خسائر بشرية.

فور وقوع الحريق، انتقل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، إلى موقع حريق معرض الملابس لمتابعة عمليات إخماد الحريق وتكثيف عمليات تبريد موقع الحادث بمعرفة قوات الحماية المدنية بكفرالشيخ، التى تمكنت من إخماد حريق معرض الملابس بوسط عاصمة المحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه جرى الانتهاء من عمليات إخماد الحريق من خلال الدفع بـ 14 سيارة إطفاء، وجارٍ حصر الخسائر المادية، موجهاً لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بحث التعويض المناسب للعارضين جراء الخسائر المادية الناجمة عن الحريق.

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