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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخماد حريق معرض ملابس في كفر الشيخ.. والمحافظ: لا خسائر بالأرواح

حريق معرض ملابس بكفر
حريق معرض ملابس بكفر الشيخ

اندلع حريق داخل معرض الملابس بوسط مدينة كفرالشيخ، بعد منتصف ليل اليوم الخميس، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، ونجحت في السيطرة على ألسنة اللهب المشتعلة وإخمادها، دون خسائر بشرية.

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وعلى الفور انتقل اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، الى موقع حريق معرض الملابس لمتابعة عمليات إخماد الحريق وتكثيف عمليات تبريد موقع الحادث بمعرفة قوّات الحماية المدنية بكفرالشيخ، التى تمكنت من إخماد حريق معرض الملابس بوسط عاصمة المحافظة.


وقال محافظ كفرالشيخ، إنه على الفور من وقوع حادث حريق معرض الملابس بوسط مدينة كفرالشيخ، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف الى موقع الحريق، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من عملية إطفاء الحريق الذي اندلع بمعرض الملابس بوسط عاصمة المحافظة، وأنه لا خسائر في الأرواح، وجارى تكثيف عمليات التبريد لموقع الحادث بمعرفة الحماية المدنية، وحصر الخسائر المادية.

 

ووجه محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، بحث التعويض المناسب للعارضين جراء الخسائر المادية الناتجة عن الحريق، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق.

 

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كفر الشيخ محافظة محافظة كفر الشيخ حريق معرض ملابس

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