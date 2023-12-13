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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد المرافق والخدمات بعدد من شوارع المدينة.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم، الأربعاء، عدداً من شوارع مدينة كفر الشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وأعمال تجهيزات الرصف بعدد من الشوارع بالمدينة، وذلك بحضور، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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وشدد محافظ كفر الشيخ على تحسين الخدمات ومستوى المرافق المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات والتواصل مع المواطنين ميدانياً وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وحسن معاملتهم، فضلاً عن تنظيم الحملات اليومية للرقابة على المخابز والأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة لاحتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، موجهاً بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقاً للخطة والجداول الزمنية الموضوعة.

الانتخابات الرئاسية الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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