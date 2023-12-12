رئيس جامعة كفر الشيخ يقود مسيرة طلابية حاشدة لدعم المشاركة بالانتخابات الرئاسية|صور

قاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، مسيرة طلابية حاشدة لأسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعزيز الديمقراطية الوطنية، مرددين هتافات وطنية قوية تحت شعار «انزل شارك... صوتك أمانة»؛

جاء ذلك بمشاركة وحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة.

صرح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة نظمت هذه المسيرة الضخمة بمشاركة كل منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وطلبة الجامعة، موضحا أن هذه المشاركة الحاشدة تعد رسالة واضحة لكل المتربصين لوطننا في الداخل والخارج بأن الدولة المصرية حكومة وشعبا على قلب رجل واحد، إلى جانب أن المشاركة وإبداء الرأي هي تعبير واضح على إيجابية المواطن وتأسيس لمرحلة جديدة من الديمقراطية التشاركية.

وأكد رئيس الجامعة أن المسيرة الطلابية لأسرة طلاب من أجل مصر، عبرت عن مدى الوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي لدى طلبة جامعة كفر الشيخ، حيث أظهرت حالة من الإجماع والاصطفاف حول مستقبل الوطن وأهمية النزول إلى لجان الانتخابات والتصويت داخل صناديق الاقتراع، للمشاركة في صنع القرار بمناخ من الوضوح والشفافية.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بوعي طلبة الجامعة بالاصطفاف لدعم الوطن، في الانتخابات الرئاسية وبالمشاركة الإيجابية الكثيفة، والتي لم تقف عند حد المشاركة في التصويت فقط، بل امتدت لمشاركة الطلبة في دعم العملية الانتخابية من خلال تواجدهم أمام مقار اللجان الانتخابية.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أن تلك الإيجابية تعكس الوعي القومي لدى طلبة الجامعة وأن يكونوا بمثابة سفراء للجامعة في المجتمع، مضيفا أن مشهد الحشود الطلابية خلال توجهها إلى المقار الانتخابية والتي حرص على المشاركة فيها لتحفيز وتشجيع الطلاب يعتبر بمثابة شهادة حب وانتماء من منسوبي الجامعة تجاه وطنهم.

IMG-20231212-WA0315

IMG-20231212-WA0316

IMG-20231212-WA0314

IMG-20231212-WA0313

IMG-20231212-WA0308

IMG-20231212-WA0307

IMG-20231212-WA0309

IMG-20231212-WA0306

IMG-20231212-WA0305