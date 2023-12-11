محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان لجان الانتخابات الرئاسية بسخا| صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الإثنين، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، عددًا من اللجان؛ للاطمئنان على سير وانتظام العملية الانتخابية وسط إقبال كبير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتى انطلقت أمس الأحد ولمدة 3 أيام.





وشملت جولة محافظ كفر الشيخ تفقد اللجنة الانتخابية رقم ( 5) ومقرها مدرسة سخا الثانوية للبنات، واللجنة رقم ( 6 ) ومقرها مدرسة سخا الإعدادية للبنين بمدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، عدد من القيادات التنفيذية.

واطمأن محافظ كفر الشيخ، على كافة التجهيزات والإجراءات التى قامت بها أجهزة المحافظة، لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم بكل سهولة ويسر، مؤكداً على ضرورة توفير كل الإمكانيات والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية2024، وبخاصة ذوى الهمم وكبار السن



وقال محافظ كفر الشيخ، إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية حق أصيل وواجب وطني، داعياً الناخبين للمشاركة بقوة في الإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع للتعبير عن إرادتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم.

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