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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أسماء مصابى حادث تصادم جرار قطار بسيارة ربع نقل بمزلقان بأسوان

محطة قطار
محطة قطار
محمد عبد الفتاح

نستعرض أسماء مصابى حادث تصادم جرار قطار بسيارة ربع نقل بمزلقان الشلال بمنطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان، والذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص. 

وضمت قائمة المصابين كل من أحمد. م. أ 38 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وسليم. ر 5 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وسيف رفاعى. ا 9 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وياسين. و 12 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وفيروز.  و 6 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى سيدة مجهولة الهوية في العقد الثالث من العمر.

وكان قد وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بسرعة نقل المصابين جراء حادث تصادم جرار قطار بسيارة ربع نقل بمزلقان الشلال بمنطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان، والذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص، إلى مستشفى الصداقة الجديدة ومستشفى أسوان الجامعى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الأولية.

وأكد محافظ أسوان إنتظام حركة القطارات على خط السكة الحديد بمدينة أسوان، وعدم تأثر حركة التشغيل بالحادث، مشيراً إلى أن التصادم وقع نتيجة محاولة سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية عبور المزلقان من الحارة المخالفة أثناء إغلاقه لعبور الجرار، بما يمثل مخالفة لقواعد وتعليمات السلامة المرورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

التعامل الفورى مع الحادث ونقل المصابين للمستشفيات

وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى الصداقة الجديدة ومستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مع إتخاذ الإجراءات الإسعافية والأمنية المطلوبة، ورفع السيارة من موقع الحادث، بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما ساهم فى سرعة التعامل مع الموقف والحفاظ على إنتظام حركة القطارات.

محافظة أسوان تهيب بالمواطنين الإلتزام بقواعد السلامة

وتهيب محافظة أسوان بجميع المواطنين والسائقين وقائدى المركبات ضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور وتعليمات السلامة، وعدم محاولة عبور المزلقانات أو تجاوز الحواجز أثناء إغلاقها، والانتظار لحين السماح بالمرور الآمن عقب عبور القطارات أو الجرارات، حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وضماناً لسلامة وانتظام حركة القطارات.

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