عميد آداب كفر الشيخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين.. صور

أدلى الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين بمدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية للبنات.

وأكد عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مشيداً بوعي شباب الجامعة وحرصهم على التصويت لرسم مستقبل وطنهم.



وفي سياق متصل، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، اليوم، سير العملية الانتخابية، والتى تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات المعنية ورؤساء المصالح الحكومية وممثلى الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية.

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