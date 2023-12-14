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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ: صيانة أعمدة الإنارة بعدد من شوارع وأحياء مدينة بيلا

جانب من أعمال الصيانة
جانب من أعمال الصيانة

وجه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، قسم الكهرباء بمجلس مدينة بيلا، للقيام بأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة، بقطاعات وشوارع المدينة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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ونفذ قسم الكهرباء بمجلس مدينة بيلا، حملة ليلية استهدفت إصلاح أعمدة وكشافات الإنارة بعدد من شوارع وأحياء المدينة منها شارع الحلو والكيلاني والسويس وحي الصنايع.

كما قام بمتابعة أعمال صيانة خط الإنارة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية الأخري بنطاق المدينة، وذلك بإستخدام سيارة الكهرباء، هذا وجارى شن العديد من الحملات المكثفة بكافة أرجاء مركز ومدينة بيلا، للتأكد من انتظام منظومة العمل وإصلاح وصيانة أعمدة الانارة تحقيقا للصالح العام.

وأكد رئيس مدينة بيلا، على العمل علي تقديم أفضل مستوي من الخدمات للمواطنين، وأن أعمال المتابعة مستمرة علي مدار ورديات قسم الكهرباء بمجلس المدينة صباحاً ومساءً.

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