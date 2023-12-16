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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيري النقل والاتصالات لافتتاح عدد من المشروعات.. صور

وزيرالنقل
وزيرالنقل

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ قليل، بديوان عام المحافظة، لافتتاح تطوير عدد من المشروعات، وتفقد أعمال تطوير عدد من المشروعات خدمات والتنموية.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، سارة فتح الله، رنا حتة، معاوني وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة النقل والقيادات التنفيذية.

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أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

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