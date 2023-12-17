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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سوهاج تواصل ورش مودة لتأهيل الشباب المقبل على الزواج بكلية الحقوق

صدى البلد

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ مشروع مودة، وذلك ضمن إطار المشروع القومي  لتنمية الأسرة المصرية والشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة، وذلك بهدف تأهيل الشباب المقبل على الزواج وبناء كيان الأسرة بشكل مستقر ومتماسك وذلك بكلية الحقوق بالجامعة بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الورشة تأتي ضمن مشروع تأهيل الشباب المقبلين على الزواج، والذي يهدف إلى حث الشباب على إتباع أسس الحياة الزوجية السليمة، ورفع وعي المجتمع بأهمية إتباع أسس الزواج الصحيح.

وأضاف أنه تم عقد سلسلة ندوات تناقش موضوعات متعددة منها الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية، والصحة الإنجابية وغيرها.

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جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور رابح رتيب عميد الكلية، أن الورشة تضمنت العديد من المحاور، منها تثقيف الشباب حول المفاهيم الخاطئة عن الزواج، والتعرف على كيفية إحداث التوافق بين الطرفين (الآلية - الوسيلة)، والتوعية والتثقيف ببرنامج المقبلين على الزواج بجانب أنه تم التعريف بمفهوم  الزواج أهدافه، والآثار الإيجابية والسلبية لتأخر الزواج، بالإضافة إلى وضع  معايير اختيار شريك الحياة، والاعتبارات المرتبطة بتحديد الزواج منها (العرف والتقاليد، الحالة المادية، الحالة الصحية، الحالة النفسية الحالة الاجتماعية).

 الجدير بالذكر انه حاضر التدريب كلاً من الدكتور سمير أبو المجد والدكتور ممدوح رفاعي، حيث تناولت الورشة قيام المشاركين باستيفاء استبيان قبلي و بعدي عن أعمال الورشة وتقييم نواتج التعلم للمشاركين، واختتمت الورشة بعرض الطلاب اسكتش تمثيلي عن ما تم تنفيذه بالورشة.

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