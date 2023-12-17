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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاحتلال الإسرائيلي يفقد ربع قواته بحرب غزة.. والمقاومة الفلسطينية صامدة حتى اليوم|فيديو

صدى البلد

قال اللواء سيد الجابري، الخبير الاستراتيجي، إن الدعاية الإسرائيلية لا تفصح عن حجم و ارقام الخسائر الحقيقية، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يفقد ربع قواته في الحرب بقطاع غزة.

وأضاف "الجابري"، خلال مداخلته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أن إسرائيل فقدت 25% من المعدات البرية التي تمتلكها، و التي يصل عددها الإجمالي 1452 دبابة.

وأوضح "الجابري"، أن اعتقاد الاحتلال الإسرائيلي كان سهولة الحرب في قطاع غزة، و لكن ما حدث كان عكس ذلك، فالمقاومة الفلسطينية أثبتت جدارة و صمود حتى اليوم، و ذلك ما تسبب في العديد من الخسائر للاحتلال.

وواصل، "تقديري الشخصي أن الخسائر في الجنود و الضباط أصبحت اكبر مما يتم الإعلان عنه من قبل الاحتلال الصهيوني"، لافتا إلى أن حروب المدن يكون فيها المُهاجم بحاجة إلى 3 أضعاف المُدافع.

المقاومة الفلسطينية أثبتت براعة شديدة

وتابع، أن المقاومة الفلسطينية أثبتت براعة شديدة في استخدام ما فوق الأرض و ما تحتها، موضحا أن جميع الأهداف الاستراتيجية التي أعلنها الكيان الصهيوني فشلت حتى اليوم، سواء كان التهجير القسري أو القضاء على حماس وغيرها.

الاحتلال الاسرائيلي غزة إسرائيل المقاومة الفلسطينية التهجير القسري

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