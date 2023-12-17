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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ بدء الحرب|شاحنات مساعدات تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن شاحنات مساعدات دخلت قطاع غزة اليوم، الأحد، عبر معبر كرم أبو سالم لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت اليوم، الأحد، ببدء إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة من معبر كرم أبو سالم.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم للمرة الأولى منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن هذه الخطوة اتخذت خلال زيارة قام بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي ضغط على المسئولين الإسرائيليين الذين التقى بهم لفتح المعبر، الذي كان حتى الحرب الممر التجاري الرئيسي للبضائع التي تنتقل من وإلى غزة.

ووصف مستشار الأمن القومي الأمريكي هذه الخطوة بأنها “خطوة مهمة”.

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