بعد الفوز بكأس العالم.. رئيس بعثة الإسكواش: قدمنا كل الدعم للاعبين لحصد البطولة|صور

أعربت آمنة الطرابلسي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش، ورئيس بعثة منتخب مصر للرجال، عن سعادتها بفوز المنتخب المصري ببطولة كأس العالم للفرق في نيوزيلندا، مشيرة إلى أن اللاعبين حققوا نتائج ممتازة خلال مشوار البطولة وشرفوا بلدهم ورفعوا علم مصر عاليًا.

وقدمت «الطرابلسي»، في بيان، التهنئة لمنتخب مصر للإسكواش على فوزه ببطولة العالم في نيوزيلندا بعد أداء رائع من لاعبينا "مصطفى عسل، وعلي فرج، ومازن هشام، ويوسف سليمان" بقيادة المدير الفني لمنتخب الرجال كابتن هشام العطار.

وقالت «الطرابلسي» إن الإتحاد المصري للإسكواش برئاسة كابتن عاصم خليفة يدعم المنتخب ونقدم نصائحنا للاعبين من أجل حصد المراكز الأولى في جميع البطولات التي يشارك فيها المنتخب.

وأشادت «الطرابلسي» بأداء وروح اللاعبين العالية طوال مشوار البطولة، وهو السبب الرئيسي في النحاج الكبير للفريق وتكلل في النهاية بالتتويج باللقب.

وحافظ منتخبنا الوطني على لقب بطولة العالم للفرق الاسكواش للمرة الثالثة على التوالي (٢٠١٧ - ٢٠١٩ - ٢٠٢٣) بفوز منتخب مصر على المنتخب الإنجليزي 2-0.

وبدأ النهائي بمباراة (مصطفى عسل - مروان الشوربجي) بفوز مصطفى عسل (3 - 0)، ومباراة (علي فرج - محمد الشوربجي) بفوز علي فرج (3 - 2).