عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعزيز التعاون بين شركتى مياه وصرف الإسكندرية ولجنة المجتمع المدنى

صدى البلد

نظمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إجتماع لجنة المجتمع المدني ، وذلك بمشاركة كلاً من شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، مديرية الصحة، مديرية التضامن الاجتماعي ، مديرية الأوقاف، الكنيسة، المجلس القومي للمرأة، الإتحاد النوعي المصري للمياه و الصرف، وممثلي عدد من الجمعيات الخيرية ( جمعية مصدر خير - جمعية الريادة للتنمية - جمعية كيان الخيرية ) وكذلك ممثلي الصحف و الإعلام بمحافظة الإسكندرية.

ناقش الاجتماع أهمية دعم و تطوير مجالات التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى و زيادة الوعي المائي لدي المواطنين.

إستعرض خلال الاجتماع كلاً من المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، المجهودات المبذولة فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق سبل الحياة الكريمة لمواطني المحافظة وخاصة الأسر الأكثر احتياجا.

ويعتبر انعقاد لجنة المجتمع المدني بشركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية خطوة هامة في إرساء دعائم المشاركة الفعالة مع المجتمع المدني، وبالتالي الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

EAFDF90F-FD7A-43B2-A076-9C5529BE87F6
EAFDF90F-FD7A-43B2-A076-9C5529BE87F6
E6A165BC-9990-4D54-90B9-158912EDBDB6
E6A165BC-9990-4D54-90B9-158912EDBDB6
4F4006BD-FD11-4227-9BA9-6E301A22F0AE
4F4006BD-FD11-4227-9BA9-6E301A22F0AE
7BE48966-A23D-445E-9309-944B9CD20F09
7BE48966-A23D-445E-9309-944B9CD20F09
الحياه الكريمه الخدمات المقدمة للمواطن الشرب والصرف الصحى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

وزارة العمل: 3500 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص وبدون استثناءات

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

ترشيحاتنا

أثناء مؤتمر صحفي.. قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة على مستشفى كمال عدوان

رفض الإفصاح عن مكانه.. الاحتلال يعزل الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي

امتحانات الثانوية العامة 2024 .. مطالب عاجلة من اتحاد أمهات مصر

فئات معينة وليس للكل|زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 رسميا.. من المستفيد؟

نداء عاجل من شرطة الاحتلال إلى المستوطنين بشأن صواريخ المقاومة

روسيا تدمر مركز قيادة اللواء 47 الأوكراني ومستودعات مطار كاناتوف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقتل وتصيب المئات.. فاكهة ملوثة بالسالمونيلا يجب التوقف عن تناولها

محشية كاجو .. أغرب طرق تحضير الطعمية

باحث أثار: أنفاق السرابيوم رمز لحضارة في قمة الرقي والقوة التكنولوجية المتفرّدة

نفس الفستان.. مي عمر تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور.. شاهد

فيديو

يمكن بيضحكوا عليه.. غادة عبد الرازق: محمد رمضان مش نمبر وان

كنت بدور على بابا.. غادة عبد الرازق تكشف سر حبها لـ الرجالة الكبيرة

7 قرارات مهمة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك.. ماذا جاء فيها؟ «فيديوجراف»

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ