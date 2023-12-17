تعزيز التعاون بين شركتى مياه وصرف الإسكندرية ولجنة المجتمع المدنى

نظمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إجتماع لجنة المجتمع المدني ، وذلك بمشاركة كلاً من شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، مديرية الصحة، مديرية التضامن الاجتماعي ، مديرية الأوقاف، الكنيسة، المجلس القومي للمرأة، الإتحاد النوعي المصري للمياه و الصرف، وممثلي عدد من الجمعيات الخيرية ( جمعية مصدر خير - جمعية الريادة للتنمية - جمعية كيان الخيرية ) وكذلك ممثلي الصحف و الإعلام بمحافظة الإسكندرية.

ناقش الاجتماع أهمية دعم و تطوير مجالات التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى و زيادة الوعي المائي لدي المواطنين.

إستعرض خلال الاجتماع كلاً من المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، المجهودات المبذولة فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق سبل الحياة الكريمة لمواطني المحافظة وخاصة الأسر الأكثر احتياجا.

ويعتبر انعقاد لجنة المجتمع المدني بشركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية خطوة هامة في إرساء دعائم المشاركة الفعالة مع المجتمع المدني، وبالتالي الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

EAFDF90F-FD7A-43B2-A076-9C5529BE87F6

E6A165BC-9990-4D54-90B9-158912EDBDB6

4F4006BD-FD11-4227-9BA9-6E301A22F0AE