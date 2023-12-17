بشاير العام الجديد.. احسب معاشك بعد الزيادة الرسمية في يناير 2024

بعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024، يبحث كثيرون من أصحاب المعاشات عن كيفية حساب مستحقاتهم ومعاشاتهم، وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية، حيث من المقرر أن تكون هناك زيادة في المعاشات بداية من شهر يناير المقبل، وفقًا لما نص عليه قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بعد زيادة الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني.

تجدر الإشارة إلى ان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أصدرت قرارًا، اليوم الأحد، بـ زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 فى حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيهًا بدلاً من 8720، وذلك اعتباراً من أول يناير 2024، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

كيف تحسب معاشك؟

وفي إطار حرص أصحاب المعاشات والمنتهية خدمتهم، على معرفة معاشهم ومستحقاتهم تحديدًا التي سيحصلون عليها، بداية من شهر يناير 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للمعاشات وكذلك الحد الأقصى، حيث حدد القانون كيفية حساب المعاش وفقًا للمادة 22، والتي تتخذ أساسًا في حساب وتقدير قيمة المعاش الذي سيحصل عليه المستحق، أو بالتحديد، المنتهية خدمتهم.

وتنص المادة 22 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن كيفية حساب المعاش، تكون من خلال، التالي:

- يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

ضوابط حساب المعاش

- يراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتي:

- ينص القانون على أنه لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.

- يراعي أيضا وفقا لنص القانون، أن يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

زيادة المعاشات وقواعد التسوية

وبالتزامن مع زيادة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 للمنتهية خدمتهم، نستعرض ضوابط تسوية المعاش للمنتهية خدمتهم، والتي نص في إطارها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

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ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية ، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.

كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في هذا الإطار أيضًا على أنه يربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية.

موعد زيادة المعاشات

في هذا الإطار المتعلق بموعد زيادة المعاشات، يجب الإشارة إلى أمرين، الأول هو موعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وهو محدد المدة وفقًا للقانون، وينظم بقرار من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ويكون في شهر يناير من كل عام، أي أنه في يناير 2024، سوف تطبق زيادة الحد الأدنى للمعاشات، والمقدرة بـ 1300 جنيها.

الأمر الآخر المتعلق بموعد زيادة المعاشات، فهي مرتبطة بـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تخص الزيادة الدورية والتي تكون في الأول من شهر يوليو من كل عام، ويتقاضاه المستحقون للمعاشات حتى 30 يونيو السابق لتاريخ الزيادة.