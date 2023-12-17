سيدة ثلاثينية تتهم رجل أعمال هنديا شهيرا بالاعتداء عليها

نفى ساجان جيندال، رئيس مجموعة JSW Group الهندية لإنتاج الصلب، يوم الأحد مزاعم اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا، قائلاً إنه سيتعاون مع التحقيق الجاري.

وقال ممثل عن جندال في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني لرويترز عبر البريد الإلكتروني 'السيد ساجان جندال ينفي هذه المزاعم الكاذبة التي لا أساس لها. إنه ملتزم بتقديم التعاون الكامل طوال التحقيق'.

وأضافت: 'بما أن التحقيق مستمر، فسوف نمتنع عن التعليق أكثر في هذه المرحلة. ونطلب منكم احترام خصوصية العائلة'.

أحال متحدث باسم JSW طلبات رويترز للتعليق إلى ممثل الطرف الثالث.

وذكرت تقارير إعلامية هندية أن جندال متهم بالاغتصاب في تقرير تم تقديمه إلى مركز شرطة مجمع باندرا كورلا في مومباي.

وذكرت التقارير أن صاحبة الشكوى كانت امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا وأن الحادث المزعوم وقع العام الماضي.

ولم يستجب مركز الشرطة في المنطقة التجارية المركزية في مومباي لمكالمات رويترز للحصول على تعليق.

