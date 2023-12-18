عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة كهربا واستبعاد موديست| كولر يضطر لتجهيز هذا اللاعب لقيادة هجوم الأهلي أمام فلومينينسي

مارسيل كولر - النادي
مارسيل كولر - النادي الأهلي

جاء طرد اللاعب الفرنسي انتوني موديست مهاجم النادي الأهلي خلال مباراة ربع نهائي كاس العالم للأندية، ليضع عبءً كبيرًا على عاتق المدير الفني الذي أصبح حينها لا يمتلك لاعبين في خط الهجوم سوى محمود عبد المنعم كهربا.

وكان كولر قبل السفر إلى السعودية قرر استبعاد صلاح محسن من القائمة، واعتمد على وجود كهربا وموديست الذي نال بطاقة حمراء مباشرة وتم استبعاده لمدة مباراتين.

إصابة مفاجئة لكهربا 

وتلقى المدير الفني مارسيل كولر، صدمة أخرى، حيث تحوم شكوك حول مشاركة محمود كهربا في المباراة المقبلة أمام فلومينينسي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد وهي عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

وخضع كهربا لبرنامج تأهيلي مكثف في الساعات الماضية، إلا أن اللاعب لم يشارك في أية تدريبات للفريق قبل 24 ساعة فقط من مواجهة الفريق البرازيلي.

ويتسلم كولر خلال الساعات المقبلة تقريرا طبيا يحسم خلاله موقف كهربا النهائي من مباراة فلومينينسي. 

من هو بديل كهربا وموديست 

ووفقًا للقائمة المتاحة مع مارسيل كولر واللاعبين المتواجدين، أشارت تقارير أن المدير الفني لا يمتلك في هذا المركز سوى لاعبين فقط، هما بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر، للدفع بأحدهما في مركز رأس الحربة.

وبسبب الاعتماد على بيرسي تاو كلاعب أساسي في مركز الجناح الايمن، أصبح طاهر محمد طاهر هو البديل الأوحد من أجل شغل هذا المركز.

وعلى الرغم من عدم فاعلية طاهر على المرمى خلال الفترة الماضية، لكنه أصبح الخيار الاضطراري أمام كولر في حال غياب كهربا.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي 

يلتقي الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الغثنين على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وصعد الأهلي لهذا الدور بعد تغلبه على اتحاد جدة في ربع النهائي بنتيجة 3 / 1 في مباراة سيطر عليها الأهلي كليًا.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي مباراة الأهلي وفلومينينسي الأهلي وفلومينينسي إصابة كهربا مارسيل كولر كأس العالم للاندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

صدمة في الزمالك.. هيئة المفوضين تقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

السيسي في طريقه لولاية ثالثة.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات اليوم

بعد قرار زيادة المعاشات.. هؤلاء لهم الحق في الجمع بين معاشين بالقانون

موضوعات متعلقة

مليار جنيه إيرادات.. "الإنتاج الإعلامي" تحقق طفرة مالية وأعلى قيمة للسهم منذ 20 عامًا

888 مليون جنيه إيرادات.. الإنتاج الإعلامي تعتمد الموازنة التقديرية للعام المالي 2024

سهم الإنتاج الإعلامي يكسر حاجز الـ23 جنيها لأول مرة منذ 20 عاماً

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

أبو العينين ينعي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت: فقدنا قائدا استثنائيًا وأميرًا شجاعًا ستظل مواقفه الخالدة رمزا مضيئا في تاريخ أمتنا

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

يتبقى أسبوع| الفيفا يفجر مفاجأة عن بث مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

الأفضل في مصر| بالأسماء.. الزمالك يجهز فريق الأحلام في يناير بـ 5 صفقات حديدية

ترشيحاتنا

مفاجأة.. العثور على أجهزة تنصت في مكتب قائد الجيش الأوكراني

إصابة كهربا واستبعاد موديست| كولر يضطر لتجهيز هذا اللاعب لقيادة هجوم الأهلي أمام فلومينينسي

لهذا السبب.. إيقاف جديد للقيد داخل نادي الزمالك

لو نسيتها.. كيفية إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام

محمود شوقي: الخطيب طالب لاعبي الأهلي بالتمسك بالحلم

على طريقة جورجينا.. أسماء جلال تثير الجدل بحجاب مكشوف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة جورجينا.. أسماء جلال تثير الجدل بحجاب مكشوف

ثورة البشرات.. كيف واجه المسلمون في اسبانيا التحولات الدينية الإجبارية..تفاصيل تاريخية مدهشة

العمر مجرد رقم.. ليلى علوى تثير الجدل بمهرجان الجونة

توقع فوز الأهلي على الاتحاد.. فيديو مذهل لـ أمح العالمي أثناء أدائه مناسك العمرة

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ