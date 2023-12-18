إصابة كهربا واستبعاد موديست| كولر يضطر لتجهيز هذا اللاعب لقيادة هجوم الأهلي أمام فلومينينسي

جاء طرد اللاعب الفرنسي انتوني موديست مهاجم النادي الأهلي خلال مباراة ربع نهائي كاس العالم للأندية، ليضع عبءً كبيرًا على عاتق المدير الفني الذي أصبح حينها لا يمتلك لاعبين في خط الهجوم سوى محمود عبد المنعم كهربا.

وكان كولر قبل السفر إلى السعودية قرر استبعاد صلاح محسن من القائمة، واعتمد على وجود كهربا وموديست الذي نال بطاقة حمراء مباشرة وتم استبعاده لمدة مباراتين.

إصابة مفاجئة لكهربا

وتلقى المدير الفني مارسيل كولر، صدمة أخرى، حيث تحوم شكوك حول مشاركة محمود كهربا في المباراة المقبلة أمام فلومينينسي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد وهي عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

وخضع كهربا لبرنامج تأهيلي مكثف في الساعات الماضية، إلا أن اللاعب لم يشارك في أية تدريبات للفريق قبل 24 ساعة فقط من مواجهة الفريق البرازيلي.

ويتسلم كولر خلال الساعات المقبلة تقريرا طبيا يحسم خلاله موقف كهربا النهائي من مباراة فلومينينسي.

من هو بديل كهربا وموديست

ووفقًا للقائمة المتاحة مع مارسيل كولر واللاعبين المتواجدين، أشارت تقارير أن المدير الفني لا يمتلك في هذا المركز سوى لاعبين فقط، هما بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر، للدفع بأحدهما في مركز رأس الحربة.

وبسبب الاعتماد على بيرسي تاو كلاعب أساسي في مركز الجناح الايمن، أصبح طاهر محمد طاهر هو البديل الأوحد من أجل شغل هذا المركز.

وعلى الرغم من عدم فاعلية طاهر على المرمى خلال الفترة الماضية، لكنه أصبح الخيار الاضطراري أمام كولر في حال غياب كهربا.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

يلتقي الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الغثنين على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وصعد الأهلي لهذا الدور بعد تغلبه على اتحاد جدة في ربع النهائي بنتيجة 3 / 1 في مباراة سيطر عليها الأهلي كليًا.