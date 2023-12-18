لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

كشف كريم حقي نجم تونس السابق، مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست، وقال إن هذا اللاعب مميز للغاية، وأنه يحقق أهدافا من فرص ضعيفة.



وأضاف خلال حواره على قناة تن، أن مهاجم الأهلي موديست، هو لاعب صندوق، وأنه لعب عليه من قبل في مباريات كثيرة، وكان يواجه صعابا كثيرة في المواجهة.



ولفت إلي أن مهاجم الأهلي موديست، يحظى باهتمام كبير من قبل الجمهور، ولذلك اتحدث عن هذا اللاعب المميز، الذي قدم مباريات كثيرة قوية في الماضي.

مهاجم الأهلي موديست كان مميزا في الدوري الألماني



وأشار إلي أن مهاجم الأهلي موديست، لعب في أوروبا، وكان مميزا في الدوري الألماني.



ورفض لاعب الأهلي السابق أحمد أبو مسلم، لاعب تونس السابق، وقال إن مهاجم الأهلي موديست، عمر كبير، وأصبح غير مميز الآن، وذلك بسبب عدم اللياقة، وكبر السن.



وأشار إلي أن مهاجم الأهلي موديست، انضم لـ الأهلي في فترة غير مناسبة، وأن منطقة مهاجم الأهلي يعاني من مشكلات من 3 سنوات، وأن موديست غير جاهز فنيًا وبدنيًا، وأن الأهلي في حاجة للاعب جديد في هذا المركز.



