عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

موديست
موديست

كشف كريم حقي نجم تونس السابق، مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست، وقال إن هذا اللاعب مميز للغاية، وأنه يحقق أهدافا من فرص ضعيفة.

txt

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

txt

بعد إيقاف موديست| فيفا يصدم الأهلي بقرار جديد قبل مباراة فلومينينسي


وأضاف خلال حواره على قناة تن، أن مهاجم الأهلي موديست، هو لاعب صندوق، وأنه لعب عليه من قبل في مباريات كثيرة، وكان يواجه صعابا كثيرة في المواجهة.


ولفت إلي أن مهاجم الأهلي موديست، يحظى باهتمام كبير من قبل الجمهور، ولذلك اتحدث عن هذا اللاعب المميز، الذي قدم مباريات كثيرة قوية في الماضي.

مهاجم الأهلي موديست كان مميزا في الدوري الألماني


وأشار إلي أن مهاجم الأهلي موديست، لعب في أوروبا، وكان مميزا في الدوري الألماني.


ورفض لاعب الأهلي السابق أحمد أبو مسلم، لاعب تونس السابق، وقال إن مهاجم الأهلي موديست، عمر كبير، وأصبح غير مميز الآن، وذلك بسبب عدم اللياقة، وكبر السن.


وأشار إلي أن مهاجم الأهلي موديست، انضم لـ الأهلي في فترة غير مناسبة، وأن منطقة مهاجم الأهلي يعاني من مشكلات من 3 سنوات، وأن موديست غير جاهز فنيًا وبدنيًا، وأن الأهلي في حاجة للاعب جديد في هذا المركز.


 

موديست مهاجم الأهلي موديست الأهلى نجم تونس تونس كريم حقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

صدمة في الزمالك.. هيئة المفوضين تقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

ترشيحاتنا

سماع دوي انفجار.. حادث جديد في باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني

شاهد.. مستشفى ناصر في غزة تتحول إلي ركام بعد قصف الاحتلال

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يدعو الدول المتقدمة لكثرة الإنجاب.. وهونر تطلق هاتفها Honor X8b في السعودية

نجم الأهلي السابق: توقعت استبعاد ديانج من مباراة الاتحاد لهذا الأمر

كيف يأمر الله نبيًّا بقتل شخص عمدا في سورة الكهف.. علي جمعة يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل السبيط طاجن

لا يتحمل كونه زوج الست.. آخر صور لـ شيرين وحسام حبيب قبل الطلاق

بفستان محتشم.. نسرين طافش تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

بفستان مجسم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار من مهرجان الأمل السينمائي

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ