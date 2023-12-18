ميدو: فلومينينسي يشبه مانشستر سيتي.. وعلى كولر تغيير خطته

طالب أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب نادي الزمالك الأسبق مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بتغيير خطته في مباراة فلومينينسي البرازيلي، التي تُقام لحساب منافسات بطولة كأس العالم للأندية.



وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على كولر استخدام أسلوب لعب مختلف في مباراة فلومينينسي، حتى لو فاز بنفس الأسلوب أمام اتحاد جدة السعودي".



وأضاف: "ظهيري الجنب في فلومينينسي يضغطون لداخل الملعب، وهذا مختلف عن فريق الاتحاد، الذي كان يفعل فيه كل لاعب ما يريده في الملعب".



وتابع: "لاعبو بالميراس يعرفون ما هو مكانهم في الملعب، مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، هذا أسلوب لعب مدرب فيرناندو دينيز".



وأتم ميدو تصريحاته قائلًا: "لا أفضل الدفع بحسين الشحات في مباراة الغد، لقد بذّل مجهودًا كبيرًا في المباراة الماضية، وأفضل الدفع به في الشوط الثاني، وتكون البداية بطاهر محمد طاهر، خصوصًا أن الظهير الأيمن للفريق قوي للغاية".