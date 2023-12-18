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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف سر حياة البشر على قمر بعيد عن الأرض .. تفاصيل

صدى البلد

كشف تحقيق جديد للبيانات التي جمعتها مهمة كاسيني التابعة لناسا، والتي انتهت قبل ست سنوات، أن المركبة الفضائية رصدت عنصرًا رئيسيًا ضروريًا للحياة على قمر زحل الجليدي إنسيلادوس.

ووفقا لموقع “سبيس” لعلوم الفضاء، كشفت ملاحظات كاسيني عن مصدر طاقة قوي لأشكال الحياة المحتملة في أعماق القشرة الجليدية لهذا القمر.

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يُطلق إنسيلادوس كميات كبيرة من الجليد والماء من شقوق قشرته الجليدية، وقد عرف العلماء ذلك منذ زمن طويل أن الجزيئات العضوية، التي قد يحتوي بعضها على الكيمياء المناسبة لتكون مهمة للحياة موجودة في هذه النفاثات.

 وفي عام 2017، اكتشف العلماء ثاني أكسيد الكربون والميثان والهيدروجين في كوكب إنسيلادوس، تشير إلى عملية تكوين الميثان. كما يوحي اسمها، تنتج عملية توليد الميثان غاز الميثان، المنتشر على نطاق واسع هنا على الأرض ويمكن أن يكون علامة على الحياة.

ومع ذلك، فإن التأكيد الجديد لوجود سيانيد الهيدروجين، واكتشف فريق البحث نفسه أيضًا أن المحيط الموجود تحت سطح القمر إنسيلادوس، والذي تنشأ منه الأعمدة، يمكن أن يكون مصدرًا للعديد من المركبات العضوية الأخرى، والتي يعمل بعضها كمصادر وقود للكائنات الأرضية. 

ويشير هذا إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الطاقة المتاحة للحياة على إنسيلادوس مما كان يعتقد سابقا.

اكتشاف التفاعل المركبة الفضائية المحيط

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