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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الكونجرس يوجه الحكومة الأمريكية للكشف عن السجلات المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة

صدى البلد

صادق الكونجرس الأمريكي مؤخرًا على تشريع يدعو الحكومة الأمريكية إلى الكشف عن السجلات المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة. 

ووفقا لموقع “سبيس” لعلوم الفضاء، ينص القانون الجديد، والمعروف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2024، على أن الأرشيف الوطني الأمريكي يجب أن يقوم بجمع المعلومات اللازمة للكشف عن جميع الوثائق المتعلقة بـ "الظواهر الشاذة غير المحددة، والتقنيات غير المعروفة المصدر، والذكاء غير البشري".

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بموجب هذا القانون، يتعين على الحكومة الأمريكية الكشف عن السجلات المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة بعد مرور 25 عامًا من إنشائها، ما لم تحدد الرئاسة بضرورة سريتها. ويمكن الكشف عن السجلات الأحدث في وقت سابق إذا سمحت الوكالة المعنية بذلك.

هناك بعض المصطلحات التي لم يتم تعريفها بشكل دقيق في القانون، مثل "الظواهر الشاذة غير المحددة" أو UAP. 

وقد تم اعتماد هذا المصطلح مؤخرًا ليشمل الأجسام الطائرة المجهولة في السماء بالإضافة إلى الأجسام غير المعروفة تحت الماء أو في الفضاء، أو التي يبدو أنها تنتقل.

يعكس هذا القرار الاهتمام المتزايد بالأجسام الطائرة المجهولة والتحقيقات المتعلقة بها. ومن المتوقع أن يساهم هذا الكشف عن السجلات في توفير المزيد من المعلومات حول هذه الظواهر، وقد يساعد الباحثين والعلماء في دراسة وفهم هذه الظواهر بشكل أفضل.

تُعرف اللغة التي توجه هذه السجلات باسم قانون الكشف عن UAP، أو تعديل شومر، واحتوت نسخة سابقة من التعديل على لغة أقوى تأمر وزارة الدفاع برفع السرية عن السجلات المتعلقة بالمشاهدات المعروفة.

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