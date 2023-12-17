صحيفة عبرية: المعارضة الإسرائيلية تستعد لإسقاط نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، إن المعارضة الإسرائيلية تستعد بالفعل لاستبدال نتنياهو وتشكيل حكومة إسرائيلية بديلة، تحت أنظار عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس.

وتحدث عضو الكنيست فلاديمير بيلياك (يش عتيد) اليوم الأحد، وقال إن "حملة نتنياهو السياسية الحقيرة مستمرة خلال الحرب حتى في الوقت الذي ننعي فيه شهدائنا وأسرانا الذين قتلوا".

وهاجم عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلا: لا يتحمل المسؤولية، وقح، لا يطاق".

وأضاف: "ليس لدينا أي مطالبة بالذهاب إلى الانتخابات الآن، ونعتقد أنه من الضروري استبدال رئيس الحكومة لأنه فقد ثقة الشعب والعالم والنظام الأمني".

وتابع "في وقت الحرب، يمكنك تغيير رئيس الوزراء، ويمكنك إنشاء حكومة أفضل وأكثر قيادة من شأنها أن تساعدنا على تحقيق النصر الذي نتمناه جميعا".



وأضاف: "أعتقد أن نتنياهو لم يضعفنا خلال العام الماضي بحكومته المجنونة فحسب، بل إنه يضعفنا حتى الآن".

وتابع: إن استبداله ممكن بالفعل ويجب استبداله. هذا أحد أصعب الأسابيع بالنسبة لي، ونتنياهو يتعامل مع أمور لا علاقة لها بالموضوع. اتخذنا قرارًا بعدم دخول الحكومة. لا ينبغي لميزانية الحرب أن تبدو هكذا. ومن الممكن تشكيل حكومة أخرى تكون أفضل وأكثر فاعلية، ونحن نعمل على ذلك".