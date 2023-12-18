عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

طرح الزيت والسكر وطباعة الأسعار علي السلع.. تقوم الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بمجهودات كبيرة وملحوظة للقضاء علي أزمة السلع في السوق المصري وخاصة أزمة ارتفاع أسعار السكر.

وطرحت وزارة التموين، كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، وذلك لتخفيض أسعار السلع الغذائية وتوافرها في السوق حتي تكفي احتياجات المواطنين.

الزيت بـ 34 والسكر بـ 27 جنيها

وطرحت وزارة التموين، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، عبوة زيت طعام 700 ملى بسعر 34 جنيهًا، كما طرحت الوزارة السكر الحر بسعر 27 جنيهًا.

ووجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

كما تتابع غرفة عمليات الوزارة معدلات ضخ السلع يوميا بالمنافذ، مع توجيه مديريات التموين بشأن استمرار تكثيف الحملات الرقابية في كل الأسواق للتصدي لأى مخالفات.