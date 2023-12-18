حشود كبيرة في الإسكندرية للاحتفال بفوز السيسي في الانتخابات.. فيديو

كشف أحمد بسيوني مراسل موقع صدى البلد من محافظة الإسكندرية، أجواء الاحتفالات في المحافظة بعد إعلان الرئيس السيسي رئيسا لمصر.

وقال أحمد بسيوني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية المذاع على قناة " صدى البلد"،: "أهالي الإسكندرية خرجوا في حشود كبيرة للتعبير عن فرحتهم بفوز السيسي في الانتخابات".

وأضاف أحمد بسيوني: "الإسكندرية شهدت طفرة تنموية في عهد الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات".

وتابع أحمد بسيوني: "مسيرات على كورنيش الإسكندرية تعبيرا عن الفرحة بفوز السيسي في الانتخابات الرئاسية".