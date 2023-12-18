قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

تقدم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، بأرق وخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقة الشعب المصري العظيم وفوزه في الإنتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤م رئيساً لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة، وذلك بنسبة حضور وتصويت غير مسبوقة، بما يدل على ثقة الشعب في قيادته الحكيمة.



سائلين المولى عز وجل لسيادته التوفيق والسداد في قيادة مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لمصرنا الحبيبة، خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر.

ونعاهد الله تعالى والوطن على الاستمرار في بذل الجهد والعطاء المخلص في تحقيق العدالة والدفاع عن مقدرات الدولة ضد كل من تسول له نفسه الاستيلاء على الحق والمال العام، فسر على بركة الله، حفظكم الله الرئيس وسدد على طريق الحق والخير والعدل خطاكم، وحفظكم وحفظ مصر من كل سوء.