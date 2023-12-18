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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الفريق المصري الألماني "كايرو ستيبس" يحيي حفلين بدار الأوبرا الخميس والجمعة المقبلين

الفريق المصري الألماني
الفريق المصري الألماني "كايرو ستيبس"

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفيين متتاليين للفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بقيادة مؤسسه الموسيقار باسم درويش، ويستضيف خلالهما المغني وعازف الجيتار هاني عادل والمنشد إيهاب يونس، وذلك في الثامنة مساء يومي /الخميس/ و/الجمعة/ المقبلين، على المسرح الكبير بالأوبرا.


وقال مؤسس الفريق باسم درويش- في بيان، أصدرته دار الأوبرا المصرية- "إن برنامج الحفلين يتضمن تقديم مجموعة من الأعمال الخاصة بالفريق، والتي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز منها ندى براهما، ألف، عنبر، سيوة، ذكريات، كافيه جروبي، شمس، القاهرة، الحرم، ذهب، الإمام، الأخدود النوبي، انفراج، يا مالك قدرى، مالك الملك، الرقص على النيل، خطوات خليجية وغيرها.


ونوه باسم درويش إلى أن الفريق المصري الألماني "كايرو ستيبس" يضم عددًا من العازفين المصريين والألمان المهرة الذين يشاركونه العزف هم رامي عطا الله (بيانو)، راجيد ويليام (ناى)، ستيفان هيرجينرودر (باص)، فولفجانج ويتمان (ساكسفون)، راجى كمال (قانون)، وائل السيد (اكورديون)، هاني الصواف - ماكس كلاس (بركشن)، عبدالعظيم برهومة (إيقاع )، جان بوشرا (وتريات).


يذكر أن كايرو ستيبس فريق جاز صوفي عالمي، تأسس عام 2002 وحقق شهرة واسعة نتيجة اعتماده على مزج أساليب موسيقية متنوعة، بالإضافة إلى دمج الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات الإلكترونية لتنتج تأثيرات روحانية مميزة، ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.
 

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