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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يقودها النائب محمد أبو العينين.. احتفالات حاشدة في الجيزة بفوز السيسي.. فيديو

احتفالات حاشدة في
احتفالات حاشدة في الجيزة بفوز الرئيس السيسي بولاية جديدة

عرضت فضائية "صدى البلد"، لقطات لاحتفالات حاشدة في الجيزة بفوز الرئيس السيسي بولاية جديدة يقودها النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

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الشعب قال كلمته.. أبو العينين يحتفل وسط أهالي الجيزة بفوز السيسي بالانتخابات الرئاسية

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مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي تهنئ الرئيس السيسي: المصريون خرجوا بالملايين لاختيار زعيمهم بـ وعيٍ وثقة


وقاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مسيرة احتفالية حاشدة نظمتها مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي والاجتماعي، بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، بأغلبية مطلقة بعد حصوله على نسبة 89.6% من أصوات الناخبين.

 

شارك في المسيرة سمية أبو العينين، مدير مؤسسة أبو العينين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومحسن حسن، مدير عام مجموعة كليوباترا جروب، بالإضافة إلى الآلاف من أبناء محافظة الجيزة الذي خرجوا عبروا عن سعادتهم البالغة وفرحتهم باكتساح الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية.

 

وجابت المسيرة أنحاء محافظة الجيزة، حيث قام المشاركون برفع علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالًا بالعرس الديمقراطي الذي تشكل باختيار الشعب للرئيس السيسي رئيسًا لفترة رئاسية جديدة.

 


أبو العينين مهنئًا الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة: الشعب المصري أبهر العالم وعبر عن ثقته في قائده وزعيمه

 

بمزيد من الفخر والاعتزاز بملحمة المصريين ونَفرتهم في حب الوطن، وانجازهم الخالد بتحقيق أكبر نسبة مشاركة في استحقاق انتخابي في تاريخ مصر، تقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية ونيل ثقة الشعب المصري لتولي رئاسة مصر لفترة جديدة، داعيًا الله عز وجل أن يجعل التوفيق والسداد حليفه، ليُتم ما أنجز ويواصل ما بدأ من مسيرة وطنية وعطاء ممتد.

 

وقال أبو العينين من خلال بيان رسمي: "نبعثُ بأسمى آيات الشكر لكافة اطياف الشعب المصري، صاحب الملحمة الوطنية، وبطل هذا المشهد المشرف الذي أبهر العالم أجمع، وأعطى دروسًا في الانتماء والوحدة والتمسك بالهوية الوطنية، وكشف عن وعي شعبي بما أنجزته مصر مع قائدها وزعيمها خلال أعوام مضت، وما ستواصله مصر من انجازات خلال الفترة القادمة".

 

وأضاف أبو العينين: "كما نتقدم بموفور التحية والتقدير لقضاة مصر المشرفين على هذا العرس الدستوري، وكل عناصر العملية الانتخابية التي جرت في أجواء ديمقراطية نزيهة عبرت عن حضارة مصر وشعبها الوفي".
 

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