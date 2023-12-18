الشعب قال كلمته.. أبو العينين يحتفل وسط أهالي الجيزة بفوز السيسي بالانتخابات الرئاسية

قاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مسيرة احتفالية حاشدة نظمتها مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي والاجتماعي، بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، بأغلبية مطلقة بعد حصوله على نسبة 89.6% من أصوات الناخبين.

شارك في المسيرة السيدة سمية أبو العينين، مدير مؤسسة أبو العينين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومحسن حسن، مدير عام مجموعة كليوباترا جروب، بالإضافة إلى الآلاف من أبناء محافظة الجيزة الذي خرجوا عبروا عن سعادتهم البالغة وفرحتهم باكتساح الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية.

وأخذت المسيرة تجوب أنحاء محافظة الجيزة، حيث قام المشاركون برفع علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالًا بالعرس الديمقراطي الذي تشكل باختيار الشعب للرئيس السيسي رئيسًا لفترة رئاسية جديدة.

من جانبه، قدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، معربًا عن مواصلة دعمه نبذل لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأعرب النائب محمد أبو العينين، عن فخره بالمشهد الذي رسمه المصريون في الانتخابات الرئاسية، التي شهدت أكبر مشاركة في تاريخه جيمع الانتخابات الرئاسية التعددية التي شهدتها مصر، بعدما سجلت نسبة مشاركة الناخبين 66.8%.