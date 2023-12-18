مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي تهنئ الرئيس السيسي: المصريون خرجوا بالملايين لاختيار زعيمهم بـ وعيٍ وثقة

تقدمت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي، بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية، وتولي رئاسة مصر لفترة جديدة، داعين الله عز وجل ان يوفقه ويسدد خطاه وأن يجعل الخير والازدهار حليفه دائمًا.

كما تقدمت مؤسسة ابو العينين، كأحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بأسمى آيات الشكر للشعب المصري الذي خرج بالملايين معبرًا عن صوته وحقه في اختيار من يمثله لقيادة البلاد، في فترة تاريخية من عُمر مصر، وتحديات جمّة تحتاج لتكاتف الشعب مع قائده وزعيمه من أجل العبور بسفينة الوطن إلى ما نطمح من تقدم وازدهار وتنمية ورخاء.

كما تتقدم مؤسسة أبو العينين بالشكر لأهالي الجيزة الأوفياء، الذي قدموا مثالا رائعًا في حب الوطن من أمام لجان الاقتراع على مدار 3 أيام متواصلة.

وأشادت مؤسسة أبو العينين، بالدور التاريخي والهام للتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي، الذي تأسس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأثقل وعي المصريين بحقهم في المشاركة في الاستحقاق الدستوري والدفاع عن مصر بديمقراطية المشاركة وحق الاختيار.