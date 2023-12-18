رقم جديد بعالم الموضة.. فستان الأميرة ديانا بسعر خيالي في مزاد علني

حطم فستان ارتدته الأميرة الراحلة ديانا رقما جديدا في عالم الموضة، حيث بيع بحوالي مليون 148 الف جنيه إسترليني.

وبحسب صحيف "ديلي ميل"، يرجع تاريخ الفستان السهرة ذات اللون الأسود صاحب الملمس الناعم لعام 1985، والذي بيع في مزاد جوليان بمدينة هوليوود الأمريكية، ليحقق اعلى سعر على الاطلاق.

فستان الاميرة ديانا

وأفادت الصحيفة أن فستان الاميرة ديانا كسر رقما جديدا في عالم الموضة، حيث بات اغلى فستان تم بيعه من مقتنيات الأميرة البريطانية الراحلة "ديانا" في مزاد علني.

ارتدت ديانا الفستان في البداية في إيطاليا في عام 1985 أثناء قيامها بجولة ملكية مع زوجها آنذاك تشارلز، أمير ويلز، ومرة أخرى في أوركسترا فانكوفر السيمفوني في عام 1986.

فستان الاميرة ديانا

وصاحب الرقم القياسي السابق، وهو ثوب مخملي من تصميم فيكتور إدلستين عام 1991، بيع بمبلغ 604.800 دولار. دولار (476.437 جنيه إسترليني) في مزاد في يناير.