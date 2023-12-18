إجراء عاجل من الولايات المتحدة لتأمين البحر الأحمر من هجمات الحوثيين

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، أنه سيعقد اجتماعا افتراضيا مع وزراء الدفاع في الشرق الأوسط لبحث هجمات الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

أضاف أوستن أن الهجمات التي تقوم بها مليشيات الحوثي متهورة وخطيرة وتنتهك القانون الدولي، لذلك فإننا نتخذ إجراءات لبناء تحالف دولي لمواجهة هذا التهديد".

وتابع: "أود أن أذكركم أن هذه ليست مجرد قضية أمريكية، إنها مشكلة دولية، وتستحق ردا دوليا".

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة تدرس تعزيز حماية السفن التجارية حول الطريق الملاحي في البحر الأحمر بقوات بحرية مشتركة، وهي قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات مكلفة بحماية الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وتعكس المناقشات بشأن تكوين القوة البحرية المشتركة القلق المتزايد في المنطقة بشأن تدخل الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر الذي تمر عبره ملايين براميل النفط يوميًا.

وقال المسؤولون الأمريكيون علناً، إن المناقشات تركزت على إمكانية مرافقة السفن العاملة في البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب إلى خليج عدن وهي القناة الضيقة التي تفصل بين اليمن والقرن الأفريقي.