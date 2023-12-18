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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من ميليشيا الحوثي على إنشاء قوة لتأمين البحر الأحمر

مليشيات الحوثي
مليشيات الحوثي

قال عضو المكتب السياسي لـ مليشيات الحوثي محمد البخيتي، اليوم الاثنين، إنه إذا أقدمت الولايات المتحدة على أي عدوان على اليمن ستخسر من الناحية العسكرية والأخلاقية.

وأضاف عضو المكتب السياسي للحوثيين، إن مليشيات الحوثي في اليمن لديهم خيارات موجعة ليست في الحسبان للرد على أي عدوان ضد اليمن.

وأشار إلى أن الحوثيين قادرين على مواجهة أي تحالف تشكله الولايات المتحدة في البحر الأحمر.

وأكد البخيتي أن الحوثيين لا يستهدفوا إلا السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا: "حريصون على سلامة الملاحة البحرية ونتحرك ضد مصالح الاحتلال الإسرائيلي فقط".

وأوضح أن هناك اتصالات غير مباشرة مع دول من بينها الولايات المتحدة لوقف العلميات العسكرية في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الحوثيين يرفضوا الخلط بين مسار الحل في اليمن والإقليم ومستعدون لحل يضمن سلامة المنطقة.

وأشار عضو المكتب السياسي للحوثيين: "لدينا جهاز استخبارات قوي يمتلك معلومات حول حركة السفن في البحر الأحمر".

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أنه سيعقد اجتماعا افتراضيا مع وزراء الدفاع في الشرق الأوسط لبحث هجمات الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

أضاف أوستن أن الهجمات التي تقوم بها مليشيات الحوثي متهورة وخطيرة وتنتهك القانون الدولي، لذلك فإننا نتخذ إجراءات لبناء تحالف دولي لمواجهة هذا التهديد".

وتابع: "أود أن أذكركم أن هذه ليست مجرد قضية أمريكية، إنها مشكلة دولية، وتستحق ردا دوليا".

أوستن: اجتماع مع عدد من وزراء الدفاع بالمنطقة لمناقشة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

إجراء عاجل من الولايات المتحدة لتأمين البحر الأحمر من هجمات الحوثيين

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