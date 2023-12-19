برلماني: التطوير القائم في جنوب سيناء يخدم أهاليها وينمي السياحة بها

قال النائب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قطار التنمية الشاملة بمصر لا يتوقف بل يعمل بإستمرار، وذلك بمختلف المحافظات ومن أهمها محافظة سيناء التي تتميز بإمتلاكها مقومات عديدة أهمها موقعها الجغرافي المتميز.

و أضاف “ الصعيدى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في جنوب سيناء بتكلفة 4.5 مليار جنيه، بالطبع سيخدم أهالي وأبناء المحافظة من خلال توفير الكثير من فرص العمل، والتي تعد أحد أهم الفوائد الناجمة عن هذا التطوير.

ولفت عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أن محافظة جنوب سيناء من أهم الوجهات السياحية العالمية التي يفضلها السياح، ولهذا تعمل الحكومة علي تطويرها كى تلبي احتياجات المواطنين والوافدين، من خلال استغلال مقومات المحافظة في تشجيع السياحة الثقافية والشاطئية وغيرها.

وأختتم النائب حديثه، بتوجيه التهنئة للرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية، قائلا “رأينا مشاركة ايجابية واسعة ونسبة حضور للناخبين غير مسبوقة لذا نطالب الرئيس بتحقيق المزيد من النمو والاستقرار”.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس ، مع اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتم داخل نطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والمهندس كرم معوض، مستشار محافظ جنوب سيناء للتخطيط، والمهندس أحمد إبراهيم، ممثل عن الشركة العربية العالمية للبصريات.

وفى مُستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي من المُقرر افتتاحها في الفترة القادمة، حيث أشار محافظ جنوب سيناء، في هذا الصدد إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تجاوزت الـ 4.5 مليار جنيه، وذلك في عدد من القطاعات والمجالات المهمة ومنها: الخدمية، والثقافية، والتراثية، والترفيهية، والتجارية، وغيرها، مؤكدًا أن تلك المشروعات من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا جذب المزيد من الحركة السياحية لمختلف مدن المحافظة.

وأوضح اللواء الدكتور خالد فودة أن تلك المشروعات تشمل: منصة مضمار الهجن، قرية التراث البدوي، أماكن إيواء الهجن، مجلس المدينة الجديد، الوحدة البيطرية بالهجن، مسجد الهجن، الحديقة المركزية، المنظومة الأمنية الموحدة ومبنى الرصد المرئي، المول التجاري ومبنى البنوك، وبحيرات الأكسدة.