صدمة أحمد موسى على الهواء بعد الهدف الثاني في مرمى الأهلي أمام فلومينينسي.. فيديو

تابع الإعلامي أحمد موسى، مجريات مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي بكأس العالم للأندية على الهواء بعد تأخير الأهلي بهدف.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الأهلي تأخر بهدف من ركلة جزاء، والأهلي قدم ماتش كويس، وأداء كبير وهناك فرص كثيرة ضائعة".

وشعر الإعلامي أحمد موسى بالصدمة بعد نجاح لاعبي فلومينينسي في تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة، ليقضي على آمال المارد الأحمر في العودة للمباراة.

وعندما سجل الفريق البرازيلي الهدف الثاني، علق أحمد موسى قائلا: "للأسف خلاص خلص الماتش.. هدف قاتل في وقت قاتل".

