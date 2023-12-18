ناقد رياضي: الأهلي يعاني هجوميا بجميع المباريات ويحتاج لرأس حربة قوي| فيديو

علق الناقد الرياضي حمدي الحسيني، على هزيمة النادي الأهلي من فلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية.

وقال الناقد الرياضي حمدي الحسيني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "خطأ من بيرسي تاو تسبب في ضربة جزاء لفريق فلومينينسي البرازيلي"، لافتا إلى أن: "فريق فلومينينسي البرازيلي".

وأضاف: "خبرات فريق فلومينيسي البرازيلي أسهمت في حسم المباراة أمام النادي الأهلي"، مشيرا: "الأهلي يعاني هجوميا في كل المباريات، ويحتاج إلى رأس حربة قوي".

وأشار: "لاعبي الأهلي حصلوا على راحة كافية قبل مباراة اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية"، مضيفا: "لاعبي فلومينيسي البرازيلي كانت معنوياتهم عالية قبل لقاء الأهلي.. لاعبو الأهلي كان لديهم إحساس أنهم سيهزمون من فلومينيسي البرازيلي".

وواصل: "فلومينيسي البرازيلي بدنيا أقل من الأهلي لكنهم كانوا منظمين أمام الأهلي، وخبرات فلومينيسي البرازيلي حسمت المباراة أمام الأهلي".