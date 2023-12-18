بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا بد من مساندة لاعبي النادي الأهلي قبل مباراة يوم الجمعة المقبل، على المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "فريقنا فريق محترم جدا، والهزيمة ليست نهاية المطاف"، موضحا أن: "الأهلي كان لديه فرصة قوية للوصول لنهائي كأس العالم للأندية".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الشناوي قدم مباراة كبيرة أمام فلومينيسي البرازيلي"، مضيفا: "يجب مساندة النادي الأهلي، والوقوف بجوار الفريق".

وانفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، قائلا: "لابد من دعم النادي الأهلي للحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.