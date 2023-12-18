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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: الرئيس السيسي خاطر كثيرا منذ ظهوره.. ومسئولية مصر كبيرة

صدى البلد

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن المشهد في انتخابات الرئاسة 2024 كان مختلفا عن الانتخابات الماضية، موضحًا أن هذا المشهد والمشاركة بنسبة كبيرة؛ هو نتاج للسنوات القليلة الماضية.

وأوضح القمص موسى إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن مصر مرت بظروف صعبة وكانت على حافة الانهيار، مؤكدا أن مصر بدأت فترة جديدة مع الرئيس السيسي والتي شهدت خطوات للأمام والتي أصبحت أكثر وضوحًا وهو سبب هذا المشهد في الانتخابات والمشاركة بهذا الحجم وخروج 44 مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

مسئولية كبيرة

أضاف القمص موسى إبراهيم، أن مسئولية رئاسة مصر مسئولية كبيرة وخاطر الرئيس السيسي كثيرًا منذ أن ظهر على الساحة، موضحًا أن هذه المرة المسئولية أكبر بدوافع إيجابية، معقبًا: "الرئيس يستشعر بالمسئولية تجاه من اختاروا الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024".

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