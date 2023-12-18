سنظل نتحاكى بالنتيجة.. حزب مستقبل وطن: هدفنا كان الوصول لـ8 ملايين ناخب

قال النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، “الشعب المصري قدم مشهدا وملحمة سنظل نتحاكى بها، ولا أعلم إن كنا سنشهد مشهدا آخر مثيلا له قريبا”.

وأضاف "هلال"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة الحياة، أن حزب مستقبل وطن كان يملك من التنظيم والخبرات الانتخابية والسياسية العديدة، ما جعله مؤهلا ليتصدر المشهد الانتخابي في الحشد والتنظيم.

وأشار "هلال"، إلى أن حزب مستقبل وطن شهد العديد من الانتخابات الرئاسية منذ 2018 لانضمام حملة كلنا معاك للتنظيم الحزبي الذي كان موجودا، بالإضافة الانتخابات النيابية عام 2020.

الوصول لـ 8 ملايين ناخب

ولفت إلى حزب مستقبل وطن قد استعد للانتخابات من خلال خبرات سابقه، معقبا: "كان هدفنا في المقام الأول هو الوصول إلى 8 ملايين ناخب".