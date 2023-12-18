تزينها أعلام مصر.. مسيرة بالسيارات في قنا ابتهاجا بفوز الرئيس السيسى

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا ، برئاسة محمد عبد الفتاح آدم، أمين الحزب بالمحافظة، مسيرة ضخمة بالسيارات ابتهاجا بالفوز الساحق للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية بعد إعلان الهيئة الوطنية لنتيجة الانتخابات ظهر اليوم.

شارك في المسيرة النائب العمدة مبارك الجبلاوى، والنائب مصطفي محمود مصطفي، والنائبة رحاب الغول، الأمناء المساعدين لأمين المحافظة وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ضمت المسيرة نحو ٥٠٠ سيارة مزينة بالعلم المصري وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعار حزب مستقبل وطن وعلت الأغاني الوطنية، وسط تفاعل كبير مع المسيرة مرددين هتاف تحيا مصر.

وانطلقت المسيرة من شارع ٢٣ يوليو بوسط مدينة قنا مروراً بشوارع المحافظة الرئيسية، ثم ميدان الدولفين، إلى كورنيش النيل وحتى مدخل المحافظة على الطريق الصحراوي الغربى، والعودة حتى مقر الحزب بميدان مسجد ناصر وسط المدينة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت منذ قليل فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية جديدة، إذ حصل الرئيس السيسي على 39 مليونا و702 ألفا و451صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.