محافظ قنا يهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية 2024

هنأ اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الرئيس عبدالفتاح السيسى، على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكدًا أن الإقبال الجماهيري على صناديق الانتخاب عكس وعي المصريين وإلمامهم بالحقوق والواجبات وممارسة حق كفله الدستور.

وأكد محافظ قنا، أن الفترة الجديدة للرئيس سوف تشهد استكمالاً لمسيرة الإنجازات، وتنفيذ مشروعات قومية متميزة، موضحا أنه في محافظة قنا هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقدم محافظ قنا ، الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء وقيادات القوات المسلحة والشرطة على ما بذلوه من مجهودات مضنية خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت خلال الفترة من 10 إلى 12 من شهر ديسمبر الجارى.

ووجه الداودى، الشكر للشعب المصري بصفة عامة والشعب القنائي بصفة خاصة على مشاركته الإيجابية في تلك الانتخابات، وهو ما عكس الروح الوطنية، ومدي وعي الشعب المصري ووقوفه خلف دولته وقرارتها ومدي قوة الدولة المصرية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت اليوم فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية جديدة، إذ حصل الرئيس السيسي على 39 مليونا و702 ألفا و451صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.