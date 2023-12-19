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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مجلس الشباب المصري: كلمة الرئيس السيسي اليوم تؤكد ثقة الشعب في القيادة

صدى البلد

أكد محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري و عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كانت مختلفة لأنها تؤكد على ثقة الشعب المصري في القيادة السياسية و سياسيات الدولة التي تم إتباعها على مدار السنوات الماضية.

وأوضح "ممدوح"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة الحياة، أن كلمة الرئيس اليوم تبعث رسالة للعالم بأن هناك رئيس مازال في ولايته مستمر إلى ما يقرب من 90 يوم بالإضافة إلى 6 سنوات جديدة حائز على مشاركة بنسبة 66% من الشعب المصري، فهو حائز على شرعية قوية من مواطنين لم يمتنعوا عن المشاركة و لكنهم نزلوا بانتخابات تعددية واضحة.

حراك إيجابي

وأشار "ممدوح"، إلى أن انتخابات الرئاسة 2024 كانت تعددية بكل ما تحمله الكلمة من معاني، لافتا إلى أن هذا المشهد انعكس على المشهد الخارجي و أصبحوا يروا أن مصر بها حالة من الحراك الإيجابي الذي سيؤثر على قرارات الرئيس القادم.

المجلس القومى لحقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية انتخابات الرئاسة 2024 مصر

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