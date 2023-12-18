بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلى الشعب المصري جاء فيها، "إنني كما عاهدتكم، رجل مصري نشأ في أصالة الحارة المصرية العريقة، أنتمي إلى المؤسسة العسكرية، ولا أملك في مهمتي التى كلفتموني بها سواء العمل بكم ومن أجلكم".

فوز السيسي بفترة رئاسية جديدة

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ لفترة جديدة، "لا أدخر جهدا، ولا أسعى سوى لإرضاء الله تعالى، و تحقيق آمالكم وتطلعاتكم، اختياركم لي إنما هو أمانة، أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد"، وأكد أن الدولة تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة له، فضلا عن امتلاك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تحافظ على أمنها القومي ومكتسبات شعبها، وهذه مصر التي نحلم بها جميعا.

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