أبو الهول: المساعدات لا تصل إلى شمال غزة ويتم قتل مواطنيه بالتجويع

أكد الكاتب الصحفي، أشرف أبو الهول أن ما يحدث في جنين الان أسوأ مما حدث عام 2002، مضيفا أن المساعدات لا تصل إلى شمال غزة و يتم قتل مواطنيه بالتجويع.

وأوضح “أبو الهول”، خلال لقائه ببرنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامي إبراهيم عيسى على شاشة القاهرة و الناس، أن المناطق المحاصرة وضعها في غاية الصعوبة، ولا يوجد إلا مستشفى واحدة فقط تعمل في الشمال و بالتالي الوضع سيء جدا.

وأشار “أبو الهول”، إلى أنه لا يعتقد ان حماس ستتراجع عن موقفها لأسباب متعددة، فهم يتعرضون للعديد من الانتقادات الشديدة الموجه لها من الداخل، موضحا أن حماس تعتبر أن هذه الحرب وجودية.

خلاف أمريكا وإسرائيل

ولفت، إلى ان القوات الإسرائيلية لديها قناعة أن السنوار و ما تبقى من قادة حماس متحصنين في خان يونس على أساس أن هذه منطقته الخاصة، منوها إلى أن الاختلاف بين الولايات المتحدة و إسرائيل هو مطلبهم بأن يكون القتل رحيم، و استهداف المقاومة و تجنب المدنيين.

https://fb.watch/p0DZrFgQMk/?mibextid=MC4RXT