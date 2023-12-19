لاعبو الأهلي أضاعوا الفوز السهل.. ناقد رياضي يوضح

أكد الناقد الرياضي محسن لملوم، أن جماهير الأهلي في حالة غضب، لآن الأهلي كان قادرا على الفوز أمس، وأن الكل كان يتوقع الفوز على الفريق البرازيلي أمس.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الجماهير كانت تتمنى الفوز بـ المركز الأول أو الثاني، وأن الفرص أمس كانت كثيرة، ونجوم كثيرة أضاعت الكثير من الأهداف، وأن لاعبي الأهلي تتحمل الجزء الأكبر من خسارة المباراة.

وأشار إلي أن كهربا، تاو، والشحات، نجوم الأهلي أضاعوا الكثير من الفرص، وأن المدير الفني لـ الأهلي يأخذ عليه، التأخر في التغيرات، وأن الأهلي أضاع الفوز.

ولفت إلي أن لاعبي الأهلي، قدمت مباراة قوية ولكن أضاعت الفرص، وأن الأهلي قدم في مباراة الاتحاد الكثير، لم يقدمها من سنوات، ونجوم الأهلي لم يقدموا المطلوب.

وأوضح أن هذه النسخة من بطولة كأس العالم للأندية، بهذا الشكر هي الأخيرة، ومن البطولة المقبلة سيكون هناك تغيير في البطولة.

وكشف أن الأهلي لـ المرة الـ 6 يخفق في نصف النهائي، على الرغم من أن أعمار لاعبي الفريق البرازيلي كبيرة.