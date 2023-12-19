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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كولر هيرحل عن الأهلي ولا هيستمر.. ناقد يفجر المفاجأة بعد كأس العالم

كولر
كولر

أكد الناقد الرياضي محسن لملوم، أن مدرب النادي الأهلي كولر، مستمر في النادي الأهلي، ولن يرحل بعد بطولة كأس العالم للأندية.

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وأضاف الناقد الرياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن النادي الأهلي، لا يتعامل بالمباراة، وأن الأهلي فريق كبير ويقدم مباريات قوية، على الرغم من وجود بعض الملاحظات على كولر، ولكن كولر مستمر في الأهلي بعد بطولة كأس العالم للأندية.

وقد أكد الناقد الرياضي محسن لملوم، أن جماهير الأهلي في حالة غضب، لآن الأهلي كان قادرا على الفوز أمس، وأن الكل كان يتوقع الفوز على الفريق البرازيلي أمس.

 

وأضاف الناقد الرياضي، أن الجماهير كانت تتمنى الفوز بـ المركز الأول أو الثاني، وأن الفرص أمس كانت كثيرة، ونجوم كثيرة أضاعت الكثير من الأهداف، وأن لاعبي الأهلي تتحمل الجزء الأكبر من خسارة المباراة.

وأشار إلي أن كهربا، تاو، والشحات، نجوم الأهلي أضاعوا الكثير من الفرص، وأن المدير الفني لـ الأهلي يأخذ عليه، التأخر في التغيرات، وأن الأهلي أضاع الفوز.

ولفت إلي أن لاعبي الأهلي، قدموا مباراة قوية ولكن أضاعوا الفرص، وأن الأهلي قدم في مباراة الاتحاد الكثير، لم يقدمها من سنوات، ونجوم الأهلي لم يقدموا المطلوب.

وأوضح أن هذه النسخة من بطولة كأس العالم للأندية، بهذا الشكر هي الأخيرة، ومن البطولة المقبلة سيكون هناك تغيير في البطولة.

وكشف أن الأهلي لـ المرة الـ 6 يخفق في نصف النهائي، على الرغم من أن أعمار لاعبي الفريق البرازيلي كبيرة.

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