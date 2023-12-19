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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن عن قت.لي ومصابين بجروح خطيرة في معارك أمس بغزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي من وحدة «ياهلوم» في معارك بجنوب وشمال قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن عدد قتلى جنوده منذ بدء العملية البرية في غزة في أواخر أكتوبر  قد ارتفع إلى 131.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن القتلى اجدد هم الرقيب الرئيسي.دانيال يعقوب بن هاروش، 31 عاما، من الكتيبة 6551 التابعة للواء 551، من مستوطنة ألون في الضفة الغربية، الذي قتل في معارك شمال غزة أمس.

والثاني هو روتم يوسف ليفي، 24 عاما، نائب قائد وحدة ياهالوم التابعة لفيلق الهندسة القتالية، من أورانيت، الذي قتل أيضا في العمل في شمال غزة أمس.

وبالإضافة إلى ذلك، يقول الجيش إن جنديين من الكتيبة الثالثة عشرة التابعة للواء الجولاني أصيبا بجروح خطيرة أمس في القتال في جنوب غزة.

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